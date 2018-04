Une communauté féminine remue les lignes

Au cœur d’une nuit bleue pétrole baignée d’ondoyantes fumerolles, quatre danseuses s’observent en cercle. Mues par de légers pas glissés, chassés, suspendus, des sautillements simples et doubles, des mouvements ondulatoires, des tours sur soi et soubresauts, décrivant notamment des cercles concentriques, elles hanteront la scène de leur sororité dansante et complice, respiratoire et jubilatoire, bondissante...