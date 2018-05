Le syndicat de police allume Pierre Maudet

Qui a vendu la mèche du voyage controversé de Pierre Maudet et de toute sa famille, tout frais payé, à Abu Dhabi en 2015? Dans une récente interview au Temps, le conseiller d’Etat insinue que ce serait le Syndicat de la police judiciaire (SPJ), qui lui cherchait des crosses. Pour le syndicat, le dépôt d’un rapport par un enquêteur de la brigade financière auprès du Ministère public en novembre 2017 est surtout à mettre au crédit d’un «policier qui n’a rien fait de plus que son devoir en dénonçant des faits qui ont été portés à sa connaissance».

Et d’enfoncer le clou: «La pathétique stratégie de défense de Pierre Maudet n’est pourtant pas nouvelle: c’est toujours la faute des autres, l’opposition et les syndicats de police, “l’État dans l’État”, comme il aime à appeler ceux qui osent contester publiquement ses méthodes et qu’il perçoit comme une menace», critique la SPJ, qui s’interroge aussi sur la future collaboration entre la police et le chef du Département présidentiel et du Département de la sécurité. «La crise est déjà profonde et le désamour publicisé. Quelles chances de succès et de paix peut-on espérer pour une relation entre un Magistrat qui sait que la Police Judiciaire a enquêté sur lui, et ses policiers qui ont perdu toute confiance et tout respect», s’interroge la SPJ.