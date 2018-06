Exit Mariano Rajoy. Et maintenant?

Pendant 7 ans, Rajoy a été le plus loyal des alliés des politiques européennes qui ont effectué un véritable carnage social et démocratique en Espagne. Rien qu’entre 2012 et 2014, la population a subi plus de 150 milliards d’austérité. Presqu’un quart des Espagnols, et la moitié des jeunes entre 16 et 25 ans se sont...