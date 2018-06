Un retour dans l’enfance

Gauchebdo compte sur le soutien de ses lecteurs! Pour payer votre journal ou nous soutenir par un don ou un abonnement, rendez-vous ici.

Par Fabrice Bertrand

Ce livre est né d’un deuil, auquel l’auteure, Hélène Becquelin, a été confrontée à la suite de la mort de son frère, le talentueux Mix & Remix. Ce décès a contribué à l’émergence de souvenirs de jeunesse qu’elle a retranscrits dans ce recueil d’illustrations. Hélène Becquelin a, en effet, senti le besoin de revenir sur certaines empreintes du passé et de nous les faire partager grâce à une série de petites histoires qui mettent en scène la vie familiale et, principalement, le trio formé par son frère, sa sœur et elle.

Les liens d’une fratrie

A travers l’enfance de la dessinatrice, c’est notre enfance qu’on revisite. Les liens d’une fratrie, les liens d’une famille. On y trouve, en effet, tout l’univers d’un monde désormais révolu, mais encore présent dans nos esprits. Evidemment, le lecteur n’a peut-être pas connu le Valais des Becquelin, les ballades le long du Rhône… Toutefois, l’évocation de ce microcosme fera remonter des souvenirs du jeune âge à tout un chacun.

Des balançoires aux fèves de la couronne des rois, du ski alpin aux figurines du catalogue Veillon, des sandwichs préparés par maman aux Points Mondo, une belle énergie parcourt cet ouvrage où la spontanéité des deux sœurs et du frère enthousiasme et se communique en gambadant d’une page à l’autre tel un voyage initiatique au pays de l’enfance avec ses jeux, ses astuces, sa douceur et aussi parfois son ennui, le dimanche en particulier.

Comme dans un film de Jacques Tati, le contexte est doté d’un charme désuet. Il n’y a, en effet, ni ordinateur, ni téléphone portable, ni internet. Le lecteur pourra ainsi se plonger dans une époque avec ses références marquantes: l’émission de télé «Blanche et Gaspard» ou les séries américaines «Le Roi et moi» et «Daktari». Il partira sur le chemin des vacances pour l’Italie, en faisant un arrêt au restoroute «Pavesi» et se remémorera aussi les exploits de Roland Colombin, champion de ski valaisan.

Un engouement partagé pour le dessin

Dans tout univers, il y a un vocabulaire, en l’occurrence un mélange de trouvailles familiales et de parler propre à la région de Saint-Maurice. Hélène Becquelin, par conséquent, «lolle» ses habits. Il est aussi interdit de «tchaffer» dans les gouilles. Et, bien entendu, les feutres sont «poutzes» à la fin des vacances, avec ces «petits-Suisses-qui-dessinaient-tout-le-temps». Rien d’étonnant à cela, le dessin constitue une passion du trio. De ce fait, l’ouvrage commence et se termine par l’image des enfants dessinant.

Cet engouement partagé pour l’art visuel fait figure de marqueur identitaire de la fratrie, dont on sait avec quel brio ses membres ont, par la suite, marqué le paysage romand, voire francophone. Au sein de cet ouvrage, l’auteure a, quant à elle, délaissé la couleur, préférant les nuances de gris bien mises en valeur par l’usage de la mine de plomb. Le trait léger et élégant convient parfaitement au récit à la fois sobre, plein de malice et joyeux. Hélène Becquelin nous convie ainsi à reparcourir les sentiers de l’enfance, une traversée inoubliable.

***

Hélène Becquelin, Adieu les enfants, Editions Antipodes, Lausanne, 2018.