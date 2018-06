Les ravages de l’agent orange en procès

Invitée à Zurich et Bâle à l’invitation de la l’association Suisse-Vietnam, Tran To Nga a décidé de se battre non seulement pour elle, mais également pour que toutes les victimes de la dioxine contenue dans le défoliant de l’agent orange soient reconnues. «Il y a 4,8 millions de Vietnamiens qui ont été exposés aux défoliants...