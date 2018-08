Des heures bleues atmosphériques et apaisées

En son versant musical, le projet décliné en plusieurs volets, “Tout Bleu”, mêle le mystérieux du minimalisme tribal et atmosphérique, des effluves médiévales, un rock d’avant-garde et le transe ouatée d’une post no-wave, cette musique dissonante, bruitiste basée sur l’improvisation et le déstructuration. Au final, un spleen atmosphérique digne de dancefloors rêveurs posés à l’heure...