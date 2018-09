Exportation d’armes: le National rectifie le tir du gouvernement

Pan sur le Conseil fédéral! Cette semaine, le Conseil national a décidé d’approuver une motion issue du PBD – qui doit encore passer devant le Conseil des Etats – visant à supprimer les critères d’autorisation pour les marchés passés avec l’étranger de l’ordonnance sur le matériel de guerre (OMG) et de les intégrer dans la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG). Ce transfert de responsabilité du gouvernement vers le parlement ouvre désormais la porte à un éventuel référendum sur l’exportation de matériel de guerre, notamment vers des pays en guerre civile.

«Dans un contexte politique où cette thématique est brûlante, il est indiqué de renforcer la légitimité démocratique des décisions et d’étayer ainsi davantage la pratique actuelle», a plaidé Martin Landolt pour le PBD.«Nous espérons maintenant que le Conseil des Etats percevra également l’état d’esprit de la population et forcera ainsi le Conseil fédéral à retirer ces décisions d’assouplir sa réglementation sur les exportations d’armes, innommables et indignes de la tradition humanitaire de la Suisse», a expliqué Carlo Sommaruga, conseiller national socialiste genevois, à l’issue du vote.

Rappelons que début septembre, un large comité associatif et inter-partis avait annoncé le lancement d’une initiative populaire en cas d’un nouvel assouplissement de l’ordonnance sur le matériel de guerre par le gouvernement