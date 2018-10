Un été sensoriel et enlisé à Tokyo

Sous la gangue du visible, la banalité et la convention, la romancière pêche pour Les Billes du Pachinko, des sensations tour à tour limpides et opaques. Le Pachinko? Un jeu «collectif et solitaire» japonais, hybride entre le flipper et la machine à sous. Il est souvent contrôlé par les mafias locales

Parmi les thèmes esquissés, les relations intergénérationnelles, le monde du jeu qui, en japonais et en coréen, «s’applique autant à une sortie entre salariés qu’à un jeu d’enfant», les récits et contes (Ernest et Célestins, Heidi) le déchirement identitaire entre cultures (Corée, Japon et Suisse), la résignation, la tristesse et la solitude. L’histoire? Claire, une Suissesse trentenaire, s’efforce d’organiser pour ses grands-parents, dont le grand-père qui gère un Pachinko, un voyage vers leur Corée natale qu’ils ont fui, en même temps qu’elle tente de se rapprocher de la toute jeune et revêche Mieko, à qui elle enseigne le français.

En entretien, l’auteure évoque l’étrangeté liée aux corps des femmes. Son écriture doit beaucoup à celle de Nathalie Sarraute et son roman, Enfant, par cette manière singulière de se rapprocher de l’émotion intacte. Cette dernière serait hors des mots qui figent et arrêtent la vie intérieure. «A la fin, on verrait tout l’intérieur de nous, les veines, les os, les sentiments, tout», lit-on. Est ainsi évoqué, à travers les pensées de l’enfant, Mieko une destinée de l’être devenu transparent proche de la «mue des animaux» qui s’accentue avec l’âge. L’écrivaine s’est aussi retrouvée proche du roman intimiste d’anticipation politique signé Ievgueni Samiatine, Nous Autres (1920). C’est la description d’une «société régie par des carcans, diktats et injonctions d’autant plus fortes qu’elles sont souterraines au Japon. Comme le montre le drame familial de Kyoshi Kurosawa, Tokyo Sonata».

Situations en suspens

En forme de souvenir traumatique, la fable rappelle le geste scarificatoire de l’arrière-grand-mère se tranchant la langue plutôt que d’avoir à parler dans la langue de l’occupant nippon. Le voyage entre les langues se révèle ici impossible pour l’héroïne, qui a appris le japonais, mais ne peut le parler avec ses grands-parents.

L’écriture, elle, invite à un délicat flipper de sensations laissées en suspens, comme une bille lancée en l’air. L’enlisement des vies y est dépeint par un style à la fois organique, elliptique, gracieux et dissonant.

Mais Elisa Shua Dusapin ne cherche pas nécessairement à atteindre le souverain dépouillement de certains de ses modèles littéraires. Parmi lesquels, Marguerite Duras («Ecrire, c’était crier sans bruit»), Marie N’Diaye («Ecrire une littérature qui se situe à la fois dans la trivialité de la vie et dans un au-delà». Ou la Japonaise Yoko Ogawa affirmant traduire «fidèlement les images qui me viennent à l’esprit». Les livres de l’écrivaine suisso-franco-coréenne sont comme ces musiques hypnotiques qui vous accompagnent dans la vie, ses heurts, joies et chagrins. Et leurs personnages, insondables, qui chuchotent et esquissent des danses muettes, laissant une trace indélébile dans l’imaginaire du lecteur.

Fascinée par la photographie, l’auteure zoome sur le détail: «L’image initiale du récit? Celle d’une belle jeune femme-sandwich devant un Pachinko, dont elle fait le teaser sonore pour appâter le chaland, dans l’indifférence générale. C’est aussi le punctum d’une photo selon Roland Barthes. Soit un détail, un objet partiel qui lance le désir au-delà de ce que l’image donne à voir».

Au-delà du roman de filiation, c’est toute une manière de faire monde et narration autour de l’Enfantin, qui n’est pas un souvenir, mais un ensemble de «blocs perceptifs. L’enfant y est envisagé comme maître et possesseur de la nature du monde»

Si Barthes et une citation de L’Empire des signes servent d’épigraphe au roman, c’est plutôt son essai, La Chambre claire que l’on retient : «Ne rien dire, fermer les yeux, laisser le détail remonter seul à la conscience affective» , pour évoquer la force d’une écriture de la suggestion. En témoignent le monde de sous-conversations du roman, ces bribes de dialogues en apparence décousus et comme chapardées au réel le plus invisible.

Disparaître

En évoquant l’intériorité de ses personnages, Elisa Shua Dusapin parle de «la violence de thèmes», comme canevas d’une histoire quasi tchekhovienne, brassant les non-dits et silences articulés à des attitudes corporelles. La question des retraités au Japon y est ainsi abordée à travers un couple au seuil de la fin de vie. Cet enjeu des retraites est d’ailleurs mis à mal par le gouvernement ultralibéral et cynique de Shinzo Abe, qui a reporté à 80 ans en 2018, l’âge de départ à la retraite pour les fonctionnaires, favorisant le «karoshi», inquiétant phénomène de mort par excès de travail.

Voici un récit qui suspend, un instant, un fragment de la réalité, dans le doute, dans l’entre-deux, le demi-jour. On songe ainsi à cette visite d’un parc à thèmes dédié à l’univers reformulé de Heidi, Un petit train y chemine avec une lenteur désespérante, possible reflet de l’engourdissement qui marque si fort Claire vite désœuvrée dans son séjour tokyoïte. Le roman poursuit enfin la superbe méditation de l’écrivaine sur le délaissement des autres et le dessaisissement de soi. Cette injonction d’exister et de performer socialement à laquelle se soustraient dès que possible les figures féminines principales de ses récits.

Les Billes du Pachinko, Editions Zoé, 144 pages, 20 francs