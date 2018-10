Hep Vaud: le syndicat Sud envoie une lettre à Cesla Amarelle

La suspension du cours de formation sur la Nakba à la HEP Vaud pour les enseignants d’histoire, révélée par Gauchebdo (GH nº40), fait des vagues. Cette semaine, le syndicat vaudois Sud éducation a envoyé une lettre ouverte à la ministre de tutelle de l’école pédagogique, Cesla Amarelle, responsable de la décision d’ajournement. «En suspendant une formation qui avait été validée par les instances épistémiques de la HEP, vous touchez un point essentiel: la liberté académique et l’autonomie intellectuelle des institutions de formation. Plus encore, votre intervention délégitime non seulement la formation en sciences humaines à la HEP, mais également l’ensemble de cette institution, qui ne serait pas à la hauteur de certains contenus et enjeux. On imagine mal que vous preniez une telle décision concernant l’Université…», tonne le syndicat.

Celui-ci considère aussi que la décision de la Conseillère d’Etat remet en cause «les qualifications, la maturité citoyenne ou les compétences critiques pour se faire une opinion raisonnée du thème traité» des enseignants qui s’étaient inscrits au cours. «Le Programme d’enseignement romand (PER) en sciences humaines insiste pourtant fortement sur les notions d’autonomie même et d’esprit critique, qu’il s’agit de développer chez les élèves. Or, en déniant aux enseignant-e-s cette autonomie, c’est le cœur du PER en sciences humaines et sociales (SHS) que vous touchez», insiste SUD.

Délégitimation de toute posture critique

Le fait même que le séminaire a invité deux historiens palestiniens et deux historiens israéliens critiques pour parler des événements de 1948 n’est pas critiquable sur le fond, selon SUD. «En suspendant une formation de crainte que certain-e-s intervenant-e-s soient «militant-e-s» alors qu’il s’agit d’intellectuel-le-s engagé-e-s, vous contribuez à délégitimer toute posture critique dans le champ scientifique et de la formation. La vision que cette décision promeut serait celle d’un discours neutre où, sur un thème donné, on devrait entendre systématiquement le pour et le contre d’une controverse. Plus loin encore, faut-il comprendre que tous les points de vue se valent et que tous ont droit à la parole, indépendamment de leur qualité scientifique?», accuse le syndicat, qui demande des explications sur la décision «aussi rare que grave», de la magistrate socialiste