Le conseil municipal genevois veut un pavillon suisse pour l’Aquarius

Par 41 voix pour et une abstention – le MCG, l’UDC et le PLR ayant quitté la salle – la motion demandant d’accorder le pavillon suisse au navire humanitaire Aquarius a été acceptée le 17 octobre par le Conseil municipal. Rappelons que ce navire de sauvetage de Médecins sans frontière et de SOS Méditerranée s’est vu retirer son pavillon panaméen, suite à la pression du gouvernement italien. Le texte, rédigé par le socialiste Pascal Holenweg, demandait que le Conseil municipal de la Ville de Genève exprime «son entier soutien à la demande faite au Conseil fédéral par des milliers de citoyennes et de citoyens, des personnalités, des élues et élus fédéraux, cantonaux et municipaux, dont le Maire de Genève, d’accorder le pavillon suisse au navire de sauvetage l’Aquarius».