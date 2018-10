Les Big Four, ces spécialistes de l’évasion fiscale qui ont l’oreille des Etats

Face aux preuves, le cabinet PwC a fini par admettre le 9 octobre dernier être derrière les montages d’évasion fiscale «agressive» présentés par l’administration fiscale australienne, après avoir nié pendant deux ans l’évidence. Ses trois compères Deloitte, EY (anciennement Ernst&Young), et KPMG restent fermes et contestent ce rôle. Pourtant, depuis les scandales récents, des LuxLeaks aux Paradise Papers, on sait que ces cabinets – les Big Four comme on les appelle, car ils détiennent un quasi-monopole sur le secteur – vendent aux multinationales des schémas personnalisés d’évasion fiscale pour environ 100’ 000 euros pièce.

Ainsi, Deloitte à lui seul aurait contribué au montage de 1’745 sociétés offshore à but d’évitement fiscal, documentées dans les révélations de ces dernières années. «J’étais auditeur junior chez PwC au Luxembourg, et je considère que ce métier a une utilité sociale, car on a besoin de données financières fiables et pas seulement pour les actionnaires, témoigne Antoine Deltour, le lanceur d’alerte à l’origine des LuxLeaks. Mais mes clients n’étaient que des coquilles vides, qui n’avaient ni chiffre d’affaires, ni salarié et qui ne servaient qu’à faire du transfert artificiel de bénéfices.» Ces dernières années, ces cabinets sont passés maîtres dans l’art d’exploiter les prix de transfert.

Ce sont les tarifs auxquels les filiales d’une même multinationale s’échangent des biens matériels (marchandises) ou immatériels (brevets, conseils, emprunts…). Les prix de ces transactions internes sont fixés librement par les grands groupes et leur ampleur est telle qu’aujourd’hui, la majorité des échanges dans le monde se fait à l’intérieur des multinationales. Pour schématiser, cela fonctionne ainsi: une filiale vend à très bas prix un bien à une autre située dans un paradis fiscal. Cette dernière le revend avec une marge très élevée, mais non imposée, à une troisième entité, située dans le pays de consommation, où les bénéfices sont plombés.

500 milliards de manque à gagner

La plateforme internationale Tax Justice Network a ainsi montré que les multinationales qui avaient recours à ces quatre cabinets avaient une présence dans les paradis fiscaux significativement plus forte que les autres. «Il est fort probable que les Big Four aient une main sur la majorité des 500 milliards qui manquent chaque année aux Etats, liés à l’évitement fiscal des multinationales», avance le président de l’ONG, Alex Cobham.

Outre les conseils fiscaux, qui représentent environ un quart de leur chiffre d’affaires, ces Big Four produisent des études, conseillent et valident les comptes de toutes les plus grandes multinationales. Par exemple, ils travaillent avec 97 % des sociétés du FTSE 350 (les 350 plus grandes entreprises britanniques) et génèrent 99 % des honoraires d’audit en Angleterre. En Allemagne, 142 des 160 plus grandes entreprises les emploient. «L’ampleur de la pratique m’a vraiment choqué, assure Antoine Deltour. Je ne pensais pas qu’il était possible de dissimuler de telles sommes de manière a priori légale, et que c’était aussi systémique. De là où j’étais, cela donnait l’impression que toutes les multinationales y avaient accès, avaient leur filiale au Luxembourg et bénéficiaient de taux effectifs d’impositions ridiculement bas.»

Les Big Four ne sont quasiment jamais condamnés. Il est difficile de prouver leur complicité, car ces cabinets sont campés sur la fine ligne de crête qui sépare l’optimisation, la fraude et la planification fiscales. «Ces limites sont très floues et fluctuantes, et la qualification de fraude est tellement difficile que je ne vois pas comment, en l’état actuel du droit, on pourrait les condamner, explique Lison Rebhinder, de CCFD Terres solidaires. Il faudrait élargir et mieux définir l’abus de droit pour pouvoir poursuivre ces cabinets pour complicité. Et puis l’avantage d’être un intermédiaire est qu’il y a toujours des coupables plus visibles auxquels s’attaquer», estime-t-elle.

Leur influence politique peut aussi expliquer leur impunité. Ces cabinets sont les principaux fournisseurs d’études sur les politiques fiscales, budgétaires et douanières de l’UE et de plusieurs Etats, ce que décrit très bien un rapport de Corporate Europe Observatory (CEO) publié en juillet dernier. La France avait ainsi payé 111 millions d’euros des cabinets, dont EY, pour rédiger la funeste révision générale des politiques publiques (RGPP) en 2007. KPMG conseille 6’000 collectivités territoriales en France, avec deux mêmes logiques: abandon de services publics et externalisation. En 2016, les Big Four ont touché pas moins de 51,4 millions d’euros d’argent public par la Commission européenne en production d’études. Dont deux rapports commandés à Deloitte sur les conséquences des prix de transfert, première arme utilisée par ces mêmes cabinets pour faire échapper aux administrations fiscales les milliards de bénéfices de leurs principaux clients, les multinationales. Sans surprise, ces rapports concluent qu’une régulation serait néfaste pour l’économie…

Lobbying et pantouflage

«Mais pourquoi leur donne-t-on autant d’argent public alors que nous savons qu’ils organisent l’évasion fiscale de leurs clients, ce qui réduit d’autant plus les recettes disponibles de nos gouvernements?» s’indigne Matt Carthy, député européen irlandais du Sinn Féin. En janvier 2018, PwC, Deloitte et KPMG ont à nouveau reçu 10,5 millions d’euros pour des études sur «des enjeux liés à la taxation et aux douanes». «Les Etats prêtent une oreille attentive à ces cabinets, car c’est eux qui savent quelles dispositions prendre pour attirer et satisfaire les multinationales, déplore Antoine Deltour. C’est une terrible hypocrisie d’accepter de mettre en œuvre leurs recommandations, en prétendant avoir une coopération loyale au sein de l’UE»

Les dépenses en lobbying de ces cabinets ne sont pas en reste. Celles auprès des institutions européennes ont coûté entre 400’000 euros à l’année pour EY et 1,5 million pour Deloitte. Le million dépensé par PwC en lobbying lui a ouvert les portes de la «plateforme de réflexion» de la Commission européenne pour lutter contre «l’optimisation fiscale agressive», dans laquelle le cabinet a participé au sabordage de la mesure du reporting public pays par pays en autorisant les entreprises à garder secrètes les données «sensibles d’un point de vue commercial». Autre exemple, lors de la consultation lancée par l’OCDE sur ce même reporting public, Oxfam a calculé que ces cabinets étaient à l’origine de près de 87 % des contributions… hostiles à cette mesure de transparence.

Tout aussi parlant, depuis le début des années 2000, les cas de pantouflage et d’allers-retours entre les cabinets et l’administration bruxelloise sont légion. Le directeur général de la fiscalité et des douanes (DG Taxhud) de la Commission européenne, après près de quarante ans de service, s’est assuré des jours dorés comme expert fiscaliste chez Deloitte. D’autres ont fait le chemin inverse et des hauts fonctionnaires de la DG Taxhud depuis 2013 viennent de chez Deloitte et EY. Certains agents publics en charge de mettre en place l’échange automatique d’informations fiscales ont fait leurs premières armes chez Deloitte et KPMG… Les Big Four se sont également placés au plus haut niveau du Parlement européen et ont fourni chacun des attachés en charge de la fiscalité pour l’Allemagne (KPMG), la Finlande (Deloitte), Malte (EY) et l’Irlande (PwC). Il est grand temps de maîtriser le pouvoir incontrôlé des Big Four et de veiller à ce qu’ils soient enfin réglementés», assure Matt Carthy.