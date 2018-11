La disparition d’un homme de passions et de cœur

Nous apprenons avec tristesse le décès de Raymond Durous, qui était un ami de notre journal et partageait nombre des causes que celui-ci défend. Il était né en 1936 de parents italiens de milieu modeste. Il n’a jamais renié ses origines. Au contraire, il en était fier. Il l’a écrit dans Des Ritals en Suisse romande et Des Azzuri chez les Helvètes. Dans Victor le conquérant, sans doute son meilleur livre, il a rendu un bel hommage à son père. Tous ses ouvrages ont été publiés par les Editions de L’Aire.

Raymond Durous a pu faire des études. Pendant trente ans, il a enseigné l’histoire et la géographie au collège secondaire de l’Elysée à Lausanne, un établissement qui s’est fait connaître par ses méthodes pédagogiques d’avant-garde. Raymond avait la passion de l’enseignement et a eu le souci d’ouvrir ses élèves aux réalités du monde. Il a été mon collègue : je me souviens de lui comme d’un homme enthousiaste et toujours plein de projets.

Il fut aussi un homme engagé. Il joua un rôle de premier plan dans le mouvement de résistance des locataires du quartier du Pont-des-Sauges, sur les hauts de Lausanne, qui dura de 1969 à 1973 et fit beaucoup de bruit à l’époque. Il était révolté par toutes les injustices, notamment celles qui touchent les enfants. Il leur a consacré plusieurs livres, dont Prendre un enfant par le cœur, qui revient sur le drame des enfants placés dans des foyers paysans jusque vers 1960, souvent maltraités. Enfin, il était animé par la passion des voyages, notamment en Europe centrale, qui lui inspirèrent d’autres ouvrages. Raymond Durous était incontestablement un homme de gauche, mais sans affiliation politique. Il n’a cessé, durant toute sa vie, de défendre des idéaux humanistes. Nos condoléances émues vont à sa famille.