Le sexisme et le machisme règnent partout

Le sexisme et le machisme règnent partout

Grâce à #MeToo, on apprend chaque jour à quel point le sexisme et le machisme règnent, dans tous les domaines, souvent accompagnés du sinistre harcèlement sexuel. D’après une étude récente, 85% des femmes dans les Parlements en Europe ont subi des violences psychologiques. Celles qui ont moins de 40 ans sont les plus exposées au...