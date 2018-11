Portrait réussi d’une revue engagée dans son siècle

Dans notre biographie du regretté Michel Buenzod nous avons consacré un chapitre à Contacts (Michel Buenzod. L’homme engagé, l’écrivain, L’Aire 2016, pp. 55-60). Or Nathalie Bender vient de reprendre le sujet de manière plus approfondie. Comme les travaux académiques de Michel Buenzod, certes accessibles au Département des manuscrits de la Bibliothèque cantonale et universitaire sur...