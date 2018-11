Quand l’ONU effraie les nationalistes

Alors que ce début de semaine est une nouvelle fois marqué par la disparition d’une douzaine d’exilés en mer Égée, la Bulgarie vient d’annoncer qu’elle comptait se retirer du pacte des Nations unies sur les migrations. «La position du gouvernement bulgare est de ne pas adhérer au Pacte mondial pour la migration», a déclaré, lundi, Tsvetan Tsvetanovle, vice-président du parti conservateur au pouvoir Gerb. Le pays vient ainsi s’inscrire dans la lignée de plusieurs États nationalistes comme la Hongrie, l’Autriche ou les États-Unis.

Le 13 juillet, 192 États sont parvenus à un accord, à l’issue des dix-huit mois de discussion après la «déclaration deNewYork», en entérinant l’idée d’un «pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulée». «Il rappelle tous les grands principes tels que la défense des droits de l’homme et de l’enfant, et couvre tout le spectre de la migration, que ce soient (…) les questions liées au départ, au transit, à l’accueil, au travail, à l’accès aux services sociaux, expliquait, cet été, Louise Arbour, la représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU sur la migration. Les États membres ont accepté de négocier car ils ont compris que ce pacte ne forçait en rien l’adoption de politiques nationales.»

Un texte sans contrainte

Seuls les États-Unis ont joué les mauvais élèves en se retirant des négociations en décembre 2017 et, jusqu’à cet automne, l’Union européenne semblait parler à l’unisson sur ce dossier. Mais depuis quelques semaines les nationalistes au pouvoir en Pologne, en Hongrie et en Autriche tentent de faire échouer la ratification de cet accord, prévue début décembre à Marrakech.

Ce pacte mondial n’est pourtant qu’une sorte de ligne de conduite que les États devraient suivre, sans pour autant être contraignant. Il se construit autour de 23 objectifs accompagnés de recommandations techniques ou procédurales. Se réjouissant qu’un accord ait pu voir le jour, de nombreuses organisations de défense des droits des étrangers se sont d’ailleurs élevées contre certains aspects du pacte, comme la détention des mineurs. Selon le texte, elle ne devrait intervenir «qu’en dernier recours», alors que certains souhaitaient une «interdiction totale». «L’important, c’était d’avoir cette vision collective et un engagement, assure, pour sa part, Louise Arbour. Nous ouvrons pour la première fois un grand débat de manière progressiste. A nous maintenant d’insuffler un vent de concrétisation.» Il en faut décidément peu pour inquiéter les artisans de l’Europe forteresse.