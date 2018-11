Riace se vide de ses migrants

Il est 13h30 et un petit bus jaune arrive sur la place du bourg de Riace, face à la mairie. L’école est finie. Des petites têtes descendent. Elles ne sont pas que blondes. Elles sont brunes. Elles sont aussi noires aux cheveux crépus. Très vite, deux fillettes d’origine africaine s’en vont courir dans la rue centrale, faisant rouler à grand bruit leurs cartables sur les pavés. Il s’agit d’une scène de vie, d’une irruption de la jeunesse inhabituelle pour un petit village de Calabre. Dans cette région du sud de l’Italie, les centres-villes des bourgs perchés sur les collines comme Riace n’ont souvent plus que cinq ou dix résidents vieillissants. Avec des taux de chômage de plus de 20%, l’heure est à l’exil vers le nord du pays ou à l’étranger, en quête d’un emploi. A Riace, il reste plusieurs centaines de résidents.

Cela, on le doit à un homme, Domenico Lucano, qu’affectueusement tous appellent Mimmo. Il est le maire de Riace depuis 2004. Sa recette pour relancer la vie du village: l’accueil des migrants. Tout commence en 1998, quand un navire de Kurdes s’échoue sur la plage, à quelques kilomètres du bourg. Domenico Lucano assiste à la scène, et leur vient en aide. En rencontrant un réfugié membre du Parti des travailleurs kurdes, il lance une association, Città futura, qui installe dans des logements vides des exilés. Ces habitations sont ceux de citoyens de Riace, partis en quête d’un emploi. L’activité reprend dans le bourg, où ne vivent plus que 300 personnes originaires de Riace, et parfois 150 migrants.

«Aucun être humain ne devrait être considéré comme clandestin»

Dans la mairie, sur la porte du bureau du maire, un panneau qui en dit long sur l’idée de démocratie de celui qui administre 1’700 âmes. «Horaires d’ouverture au public : on reçoit les citoyens à toute heure». Enfin, on devrait dire «on recevait». Car, le 2 octobre, Mimmo a été arrêté, placé le lendemain aux arrêts domiciliaires et suspendu de son mandat de maire. La justice lui interdit désormais de se rendre dans son village.

Non loin de Riace, à Caulonia, où il s’est réfugié, Mimmo Lucano explique ce qui lui est reproché. «On m’accuse de favoriser l’immigration clandestine. Mais ce sont ces mots qui sont des délits: aucun être humain ne devrait être considéré comme clandestin», explique-t-il. L’enquête porte sur deux choses. Il aurait célébré un mariage entre une jeune Nigériane et un jeune du village, pour les papiers. «Ce mariage est parfaitement légal», assure-t-il. Il est accusé de ne pas avoir respecté les règles d’attribution du marché du ramassage des ordures à une coopérative où travaillent migrants et non-migrants. «Il nous est reproché de ne pas avoir inscrit ces coopératives au registre de coopératives de la région. Or, à l’époque, un tel registre n’existait pas», se défend-il.

À l’heure où le gouvernement des démagogues Luigi Di Maio et xénophobe Matteo Salvini tient les rênes de l’Italie, l’arrestation de Mimmo a ému tous les démocrates italiens, et singulièrement les militants de gauche. Car Riace est le théâtre d’une expérience très originale. L’arrivée des migrants s’est accompagnée d’un essor des services publics, recette gagnante pour que l’accueil des migrants se fasse dans de bonnes conditions. Il en est ainsi de la récolte des déchets, une juteuse affaire dans d’autres lieux du sud de l’Italie pour la criminalité organisée. Avec Mimmo Lucano, le ramassage des ordures se fait à dos d’âne. Le coût de l’entretien des équidés est de 1’500 euros annuels par tête, moins qu’un véhicule motorisé. Cela permet de passer dans toutes les ruelles étroites. Ces services publics sont financés pour partie avec l’argent attribué par l’État pour accueillir les migrants. Une partie de cet argent a été utilisée, ainsi, pour faire des forages, qui ont permis la création d’une régie publique de l’eau, livrée gratuitement aux habitants.

Il a évité la bétonnisation de la côte convoitée par la ’Ndrangheta

«Riace est la seule des villes à accueillir des migrants à être attaquée. Car elle montre qu’avec les subventions elle parvient à financer l’accueil des migrants, leur intégration, et d’autres projets qui bénéficient à la population, quand d’autres structures – mairies ou associations – peinent à faire mieux que le simple accueil», explique Francesco Saccomanno, secrétaire provincial du Parti de la refondation communiste. Dans toute la ville, les réalisations dues à l’accueil des exilés sont visibles. Des potagers éducatifs pour permettre aux jeunes et aux migrants d’apprendre la culture des légumes et l’élevage, un moulin à huile collectif, un centre de santé gratuit… La liste est longue. Et c’est sans compter le renouveau de la vie du centre: des boutiques colorées ont ouvert, un restaurant s’est réinstallé. «Mon projet est bien plus large que le seul accueil des migrants», se plaît à dire Mimmo Lucano, qui a permis d’éviter la bétonnisation à marche forcée de la côte, convoitée par la criminalité organisée. Le maire de Riace fait partie de ces quelques édiles qui, comme son homologue de Naples, Luigi De Magistris, porte le flambeau d’une gauche qui manque cruellement de visibilité.

Ce jeudi, il y a quelques personnes sur la place du village. Un gigantesque panneau avec des dessins africains donne à voir le métissage de la ville. Un autre liste la douzaine de nationalités présentes dans le bourg. Et derrière, trois migrants sont assis sur un muret. L’un est ghanéen, les deux autres nigérians. «Cela fait neuf mois que je ne trouve plus de travail», se plaint Tony, un Ghanéen qui a d’autant plus besoin d’une activité qu’il doit entretenir sa famille. «Avant, on nous donnait des “bonos”, de la monnaie locale pour subvenir à nos besoins. Mais c’est fini», déplore-t-il. Tous les trois ont été convoqués, ils vont devoir aller dans une autre ville. Le Sprar, le centre d’accueil, dont font partie les migrants de Riace, vient d’être fermé par le gouvernement actuel.

Il y a deux ans déjà, le centre gauche au pouvoir avait suspendu les fonds versés au Sprar de Riace, qui permettaient de financer l’accueil solidaire. Cela a mis l’écosystème en crise: les associations ne peuvent plus payer les fournisseurs, ni les loyers des logements où se trouvent les migrants, ni les repas de ces derniers. Les associations ont fait avec leurs propres moyens, mais 2 millions d’euros ont été engagés, qui ne seront jamais remboursés. Sur les 76 migrants pris en charge par le centre d’accueil à ciel ouvert de Riace, 66 vont devoir s’en aller vers d’autres Sprar de la péninsule, auxquels le gouvernement Ligue-Mouvement 5 étoiles vient cette semaine d’annoncer une baisse drastique des crédits. Les 10 autres se maintiendront à Riace, pris en charge par les associations locales. Mais d’autres anciens réfugiés resteront dans la région. «Ils ont trouvé ces dernières années un travail et se sont installés. Ils sont pleinement des Riacesi», se réjouit Vincenzo, qui a enseigné l’italien aux migrants. n