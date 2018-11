Les syndicats devant Mcdonald’s

Ce jeudi 21 novembre, le syndicat Unia, ainsi que les syndicats genevois de la restauration et les syndicats Syndicom et SEV réunis dans l’alliance FAIRLOG ont organisé une action de mobilisation devant le McDo de Rue du Mont-Blanc à Genève. Objet du litige:le partenariat commercial qu’a mis en place le géant du fast-food avec la multinationale américaine Uber afin de proposer un service de livraison de repas à domicile en Suisse avec UberEats. «Son modèle d’affaires repose sur l’exploitation de faux coursiers indépendants, envoyés dans la rue sans assurance accident, sans assurances sociales et à des salaires de dumping», relève Unia, qui considère que cette sous-traitance vise à contourner la convention collective de l’hôtellerie-restauration. Une action similaire pour exiger la fin de ce partenariat a été organisée le même jour devant un McDo à Berne.