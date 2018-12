La Grève générale de 1918 en version romande

Sous la direction de l’ancien vice-président de l’USS et conseiller national jurassien socialiste, Jean-Claude Rennwald et de l’historien Adrian Zimmermann, ce petit livre tombe à point. Sur 150 pages, dans un style «Que sais-je?», il évoque les causes de la Grève générale en 1918 et ses répercussions. L’histoire est connue. Coincée entre les puissances belligérantes...