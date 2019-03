Crédit Suisse et UBS en gros pollueurs du climat

La semaine dernière, Rainforest Action Network, BankTrack, Indigenous Environmental Network, Oil Change International, Sierra Club et Honor the Earth, soutenus par plus de 160 organisations, dont Greenpeace Suisse, ont sorti un rapport global sur les investissements des banques dans l’énergie fossile. Celui-ci révèle que 33 banques actives à l’échelle mondiale, qui vont de JP Morgan...