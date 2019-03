Pour faire fleurir la biodiversité

L’heure est grave selon Pro Natura, BirdLife Suisse, Patrimoine Suisse et la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (FP). Cette semaine à Berne, les quatre associations ont tiré un bilan très négatif de l’action du gouvernement pour protéger l’environnement et la biodiversité. «La Suisse est le pays de l’OCDE qui compte le...