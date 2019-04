Haro sur les produits phytosanitaires

Lors de la dernière session parlementaire fédérale, le conseille nationale neuchâtelois (POP) Denis de la Reussille a déposé une motion pour augmenter le taux de TVA pour les engrais et produits phytosanitaires, en le faisant de de 2,5 % à 7,7 %. «Si, à l’époque, la volonté de soutenir l’agriculture a probablement motivée cette disposition, il n’est aujourd’hui plus défendable de promouvoir ainsi des substances qui représentent un risque potentiel de pollution pour les sols, les eaux, la faune, la population et potentiellement un coût pour la collectivité», a plaidé l’élu.

Celui-ci veut que le surplus de la taxe aille vers un soutien à une agriculture sans produit phytosanitaire de synthèse, «afin de donner une incitation claire pour une agriculture respectueuse de l’environnement, des producteurs et des consommateurs».