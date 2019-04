Le 20’000e ouvrier de la construction aura sa retraite anticipée

Ce 1er avril – et ce n’était pas une blague – le 20’000e travailleur de la construction a pris sa retraite anticipée à 60 ans. C’est en 2003 que ce principe a été acquis de haute lutte. «90% du personnel des chantiers saisit cette opportunité de préretraite», relèvent les syndicats Unia et Syna. En 2018, les syndicats de la branche ont dû descendre plusieurs fois dans la rue pour maintenir cette avancée sociale.

En fin d’année, les partenaires sociaux se sont enfin entendus sur des mesures d’assainissement. Celles-ci ont induit une légère hausse des cotisations à la charge des employeurs et une réduction des contributions de la Fondation pour la retraite anticipée (FAR) à la prévoyance professionnelle. La nouvelle Convention collective de retraite anticipée revue et corrigée est aussi entrée en vigueur le 1er avril.

Le 20’000e bénéficiaire se nomme Roland Kessler, ancien machiniste et contremaître, qui a travaillé pendant près de trente ans dans la même entreprise. «J’ai beaucoup aimé mon travail, car la construction est un beau métier. Mais ces dernières années, j’ai ressenti que ce travail me pesait de plus en plus physiquement. Je me réjouis d’être à la retraite plus ou moins en bonne santé», a-t-il expliqué à l’occasion de son départ à la retraite