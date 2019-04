«Enfin, le Tessin se réveille! Lors de ces élections, c’est la gauche qui a gagné, et en particulier la gauche radicale. Et la Lega a perdu», s’enthousiasme Leonardo Schmid, président du POP tessinois et candidat au Conseil d’Etat et au Grand Conseil. «La gauche radicale est passée de deux à cinq élus, le POP, lui,...