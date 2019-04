La guerre des horaires de magasins reprend de plus belle

Les magasins de Nyon ouvriront-ils jusqu’à 19 heures le samedi? Le 1er avril, la majorité du Conseil communal a suivi le Municipalité, qui souhaitait élargir l’horaire d’ouverture des magasins du centre-ville, sur demande de la Société industrielle et commerciale de Nyon (SIC). «En plus de s’adapter aux habitudes actuelles de consommation et de contribuer à...