L’enfer des pauvres, le paradis des riches et les Gilets jaunes

«J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350€ chez Norauto. Et j’ai même pas de gilet jaune», entame François Ruffin, écrivain, cinéaste (Merci patron!), député iconoclaste et insoumis de la Somme. Il embarque pour un road trip intimiste tourné en état d’urgence sociale, l’espace d’une semaine, en décembre 2018. A ses côtés, son complice de 15 ans, Gilles Perret, fils de militant à la CGT et réalisateur documentariste (Ma Mondialisation, Les Jours heureux, La Sociale, L’Insoumis). «D’habitude, les pauvres se cachent pour souffrir. Et voilà que cette France invisible se rendait visible, hyper visible», souligne Ruffin. De 1789 à nos jours, les femmes y sont en première ligne, lorsqu’il s’agit de défendre la vie à tout prix, la leur, celle de leurs enfants. Contre ce qui l’asservit et la nie.

Leur drame et Hugo

Entre Michael Moore, Agnès Varda (Sans toit ni loi) et le cinéma humaniste de Ken Loach, partir en province, sillonner neuf départements. A la rencontre des gilets jaunes en leurs ronds-points, chez eux avant de terminer sur la plage. Prendre le pouls d’un événement inédit, inventif et incontrôlable, une audace républicaine, un soulèvement contre la faim. Les impôts aussi, dont les nantis sont soulagés par la fin de l’ISF et l’optimisation fiscale. Des êtres qui relèvent la tête, persuadés que les puissants ne le sont que si le peuple est à genoux.

Première image révélatrice: un manifestant affiche sur sa pancarte: «C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches», lignes extraites de L’Homme qui rit signé Victor Hugo. Il l’écrivit pour mettre en lumière la nuit sociale, l’humanité mutilée par l’injustice et la pauvreté auxquelles les puissants et les politiques sont sourds et aveugles.

«Cette phrase est le leitmotiv du documentaire. Qui est un film de classes. Avec, d’un côté, des êtres opprimés, démunis. Et de l’autre, en contrepoint, des images d’archives de discours d’Emmanuel Macron à la TV et du monde qu’il représente», relève le cinéaste Gilles Perret. Un zapping montre ainsi des médias ne voulant voir qu’une violence, celle du peuple, de la foule, de la plèbe, peu importe son expression et ses revendications.

Violences multiformes

Héritier du cinéma direct ou «cinéma-vérité » des années 50 et 60, se caractérisant par un désir de capter directement le réel et d’en transmettre la vérité, généreux, parfois potache, le film lutte pied à pied, non sans humour, contre l’aveuglement social des médias TV. Et d’un président jupitérien méprisant et faussement compassionnel, au service du Medef et des grandes fortunes tout en culpabilisant les travailleurs pauvres condamnés aux «bullshit jobs», les chômeurs et les retraités, dont «la précarisation est le fruit de sa politique ultralibérale», souligne Perret.

De mémoire policière, jamais un mouvement social n’a suscité pareil déploiement répressif (législatif, judiciaire, pénal) et répression policière aussi terrifiante, depuis les événements de mai-juin 68. Amnesty International et ONG relèvent un «usage excessif de la force» par une police surarmée. Euphémisme pour une «violence d’Etat», légitimée au nom de l’ordre républicain. Selon un bilan controversé à la mi-avril: 10’000 arrestations et 2000 blessés graves chez les Gilets jaunes.

A hauteur d’humanité

François Ruffin se révèle convaincant en personnage de Macron amoureux de son peuple dans la belle scène finale, où il proclame le droit à la félicité pour les déshérités. Suit le tube «J’veux du bonheur» du groupe français Au p’tit bonheur. Ode mélancolique à l’état d’enfance des rêves entonnée par Marie, jeune maman gilet jaune enquillant les boulots précaires. Côté factures, elle affiche six mois de retard pour l’eau et trois au rayon cantine scolaire. Au rond-point, elle a pu parler à fleur d’intime. Pour la première fois, «la pudeur ne devenait plus impudique, parce que partagée, soutenue par le mouvement». Le film innove lorsqu’il évoque le sentiment que le peuple est également «dégradé esthétiquement». Et devrait disposer d’un «droit à la beauté» non réservé aux riches. Mais aussi quand il montre la dignité de ce qui réunit. Le rond-point, «c’est mieux que Pôle emploi», entend-on chez Rémy, qui aligne les intérims.

L’agir ensemble est alors moins utopiste que ferment d’espérances et de sens à donner à une existence vécue comme plus solidaire, moins solitaire. L’opus choisi une «France d’en bas», autrefois arpentée par la caméra et l’appareil photo d’un Raymond Depardon (Les Paysans, La Terre des paysans). Pour son approche documentaire, le tandem Perret-Ruffin retient le propos de Depardon: «Il faut faire attention à ne jamais dominer les gens… il faut leur parler». Sans oublier de relever que les Gilets jaunes croisés ont ouvert une brèche dans les consciences. Pari réussi.