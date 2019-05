Le legs politique empoisonné de l’austérité

Kyriakos Mitsotakis marche sur l’eau. L’écart se resserre, mais les sondages prédisent invariablement un avenir de premier ministre à ce banquier de 51 ans, dernier rejeton de l’une de ces dynasties politiques dont la Grèce a le secret. Son père occupa autrefois le Palais Maximou, l’héritier s’y voit à son tour, sûr de sa victoire aux élections législatives de l’automne prochain. Alors il fait feu de tout bois. Ces temps-ci, il s’est même risqué, téméraire, à arpenter les rues de Kypseli, un quartier populaire d’Athènes en voie de gentrification où vit depuis toujours son rival, l’actuel chef du gouvernement grec, Alexis Tsipras. Expédition exotique, pour cet ultralibéral qui promet de renégocier «les paramètres du post-plan de sauvetage», entendre les mesures d’austérité toujours imposées par les créanciers de la Grèce, pourtant officiellement sortie du régime des memoranda.

Lorsqu’il a pris à l’arraché la tête de Nouvelle Démocratie, après la déroute d’Antonis Samaras, en 2015, Kyriakos Mitsotakis offrait le visage d’une droite bourgeoise et policée, d’une «modération» tout européenne. Mais il s’est vite conformé à la ligne radicale promue par des transfuges du Laos (extrême droite) comme les anciens ministres de la Santé Adonis Georgiadis et Makis Voridis, piliers de la politique de démolition sociale conduite sous Samaras. Le premier ne jure que par «la patrie, la religion et la famille». Le second assume sans ciller son surnom: la Hache, en référence à l’arme dont il menaçait, à l’université, les étudiants communistes. Sous l’influence de tels personnages, Mitsotakis ne recule devant aucune outrance.

Poussée de fièvre nationaliste après la conclusion de l’accord de Prespes

Sa dernière trouvaille: accuser le gouvernement grec de «cynisme et d’indifférence» dans la gestion de l’incendie de Mati (Attique orientale), qui avait fait 96 morts l’été dernier. Mais c’est surtout dans la poussée de fièvre nationaliste suscitée par la conclusion de l’accord de Prespes que le chef de la droite a déployé le plus sûrement sa ligne opportuniste. Par ce traité bilatéral parrainé par Berlin et Washington, la Grèce reconnaît à l’ex-République yougoslave voisine le nom de «Macédoine du Nord». Démarche qui clôt une vieille querelle, levant au passage les obstacles à l’entrée de Skopje dans l’Union européenne et l’Otan.

L’extrême droite a hurlé à la trahison, Mitsotakis lui a emboîté le pas en fustigeant un «recul national» propre à «diviser les Grecs». Poussés par un sentiment de souveraineté confisquée, des milliers de Grecs, pour beaucoup sans attaches militantes à droite ou à l’extrême droite, sont descendus dans la rue, au début de l’année, après la ratification serrée de l’accord par le Parlement. Cette mobilisation trouvera-t-elle une traduction dans les urnes du scrutin européen? C’est le pari de la droite, qui voit ici l’occasion de siphonner l’électorat des néonazis d’Aube dorée (9,4% des voix en 2014).

Du côté de la gauche grecque, on peine à évaluer les dégâts politiques de la capitulation de 2015 devant les menaces des créanciers et des «partenaires européens». «Une frange de l’électorat de gauche qui s’est sentie trahie avec la signature du troisième mémorandum d’austérité n’ira pas voter aux élections européennes, ni aux législatives», prédit, lucide, Rania Svigou, porte-parole de Syriza. Pourtant, les penchants extrémistes affirmés par Mitsotakis et la crainte de voir détricotés les fragiles filets sociaux récemment rétablis pourraient bien convaincre les électeurs de gauche déçus d’appuyer, sans enthousiasme, le camp de Tsipras.

Dans ses locaux de l’avenue Syngrou, dans le centre d’Athènes, l’eurodéputée sortante Konstantina Kouneva déguste un café glacé, les yeux dissimulés derrière de grandes lunettes noires. Son sourire seul a résisté au jet d’acide qui lui brûla le visage, une nuit de décembre 2008. Les menaces explicites d’obscurs nervis avaient précédé l’agression de cette déléguée syndicale des femmes de ménage travaillant pour une entreprise sous-traitante du métro d’Athènes. Ce tragique épisode lui a coûté la vue. Pour cette élue, qui brigue un nouveau mandat, l’échéance européenne sera un test après la sortie du mémorandum. «Après tant d’années d’austérité, un tournant social est indispensable, insiste-t-elle. De nombreux Grecs sont encore dans le régime de la survie, peinent à payer leurs factures, à subvenir à des besoins élémentaires. Mais il faudra du temps avant que les gens ne ressentent les effets du retour de la croissance, dans un pays où 50% du PIB est parti en fumée pendant la crise.»

Adossé à une fragile majorité, Tsipras aborde les élections européennes en appelant à la constitution d’un large front «antifasciste et progressiste». Surtout, il table sur l’éclaircie économique pour promettre dans les mois qui viennent des mesures de justice sociale et fiscale ainsi qu’une hausse des crédits affectés à la santé et à l’éducation.

Sans sortir des sévères objectifs budgétaires dictés par la Commission européenne, le ministre des Finances, Euclide Tsakalotos, évalue ainsi à 1,14 milliard d’euros la marge de manœuvre qui pourrait permettre, cette année, le financement de politiques de «soutien à la croissance» et de «protection des plus vulnérables». Après l’emblématique rétablissement de la prise en charge gratuite, dans les hôpitaux publics, des patients privés de couverture sociale, la hausse de 11% du Smic, entrée en vigueur le 1er février, devait faire figure de nouvelle victoire sur l’austérité.

Président de l’Union des syndicats d’Athènes (EKA), Giorgos Mylonas fait pourtant de ce geste une lecture nuancée. «C’est une mesure positive, au regard des reculs subis pendant la période des memoranda, avec une amputation de 22% du salaire minimum. A l’approche des élections, le gouvernement veut donner des signaux de sortie de l’austérité et de libération des obligations imposées par les créanciers, analyse-t-il. Mais nous considérons qu’il serait correct de revenir aux 751 euros d’avant la crise, puis de laisser les négociations collectives déterminer le niveau des salaires. Pour l’instant, bien que les conventions collectives sectorielles soient rétablies, le processus de négociation n’est pas encore complètement libre, s’agissant des salaires, à cause des engagements pris en 2012.»

Pour ce syndicaliste, le discours sur le «retour de la croissance» contraste avec le vécu des Grecs, toujours durement affectés par les conséquences des programmes d’austérité qui ont bouleversé la société, l’économie, le marché du travail. «Le chômage a reculé l’an passé, c’est vrai, mais au prix d’une plus grande précarité du travail. La plupart des emplois créés sont saisonniers, et jusque dans les secteurs traditionnellement créateurs d’emplois stables, comme le secteur bancaire, la “flexibilité” tend à devenir la norme», remarque-t-il.

«Je travaille sept jours sur sept, pour 700 euros par mois»

A 39 ans, titulaire d’un diplôme d’ingénieure dans le domaine biomédical, Christiana appartient à ce salariat déclassé, plus fragilisé que jamais. Elle enchaîne les contrats précaires dans l’hôtellerie et la restauration. Faute de revenus suffisants pour s’acquitter d’un loyer, elle est retournée vivre chez ses parents, à Nauplie, sur les rives du golfe Saronique, dans le Péloponnèse. Sa courte mission la conduit chaque jour à Tolo, une petite station balnéaire encore assoupie, en ce début de saison. «On nous dit paresseux. Je travaille sept jours sur sept, pour 700 euros par mois. La hausse du salaire minimum? C’est une blague. Elle ne compense même pas la hausse des taxes. Avec la TVA à 24%, la vie est toujours plus chère. Ce qui est fou, c’est que, après toutes ces épreuves, on soit encore vivants.»

Pour les futures élections, sa décision est prise: elle boudera les urnes. «Je ne supporte plus les responsables politiques. Je ne crois plus du tout dans les partis. Ces dix dernières années, en Grèce, les gouvernements se sont succédé. Sans jamais rien changer: tous ont obéi aux mêmes diktats. Même Tsipras, qui a suscité l’espoir, a fini par plier devant Merkel. Alors à quoi bon voter? Au début, j’étais d’accord avec les coupes budgétaires. Les Grecs avaient fait des erreurs, il fallait les réparer. Puis nos salaires ont été réduits, tandis que les impôts devenaient toujours plus lourds. On nous a massacrés. Pour quel résultat? La dette du pays a explosé!» En 2015, sa voix s’était portée sur Syriza, puis sur le non au référendum: cette parenthèse-là s’est refermée.

Le coût social démesuré de la «stabilisation économique» a laissé la société grecque sous le choc, politiquement désarmée. «Il n’y a pas de perspective de révolte à court terme. Il n’y aura pas non plus d’effet de sanction retentissant. Même si la gauche au pouvoir essuie une défaite aux élections européennes, puis aux législatives, Syriza restera le second pilier d’un système bipartisan, décrypte le journaliste politique Yannis Albanis, qui a claqué la porte du parti, en 2015. C’est l’amère victoire de Tsipras: il s’est plié aux exigences des créanciers, mais son rêve européen s’est brisé. Il s’est senti humilié. Pour l’instant, cela reste sans conséquences. Mais cette rupture intime et politique pourrait avoir de sérieuses implications dans l’avenir.»