Le journalisme à l’ère de la précarité

«Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire tort, il est de porter la plume dans la plaie», écrit Albert Londres (Terre d’ébène, 1929). Fossilisé dans sa stature de légende journalistique, le styliste français aimant raconter des histoires n’était évidemment pas sans défauts. Ainsi dans ses enquêtes approximatives, basées sur l’observation et...