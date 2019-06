Voyages en zigzag dans l’anthropocène

Son exposition Tant de choses planent dans l’air, d’où notre vertige tient davantage de l’allégorie. Elle se veut interdisciplinaire, convoquant des sources- et archives multiples autour de l’expérience de la nature et des bouleversements climatiques et géologiques. Elle ne se veut ainsi nullement une investigation sur les multiples atteintes à la biosphère perpétrées par l’homme....