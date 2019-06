Quand la danse contemporaine raconte l’univers carcéral féminin

Questionner les vécus du corps féminin emprisonné et les trajectoires possibles du sentiment de soi au travers de la danse, tel est le dessein de cette expérience humaine et artistique. La pièce chorégraphique présentée au Festival Montpellier Danse, le 23 juin dernier, a comme fil rouge dramaturgique Les Nourritures terrestres, évangile sensualiste et poème en...