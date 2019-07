Atout paritaire contre les inégalités

«Sur la base d’un programme national, le Parti suisse du Travail-POP se présentera dans six cantons, Genève, Vaud, Neuchâtel, Berne, Zurich et au Tessin afin de renforcer la gauche combative au parlement», souligne Alexander Eniline. A Genève, la liste est paritaire et comprend 12 noms, dont ceux de quatre ex-membres de solidaritéS: Maria Perez, Tobia...