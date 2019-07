Etats de présence au spectacle vivant

«Qu’est-ce que vous attendez en venant voir ce spectacle, hors la climatisation ?», interroge de sa voix off amplifiée la comédienne strasbourgeoise Claire Deutsch. Pour «Here and Now» imaginé par la performeuse suisse Trân Tran, cette voix off rappele, en plus empathique, celle sans corps des épreuves façon tv réalité (Loft Story et Secret Story). Une voix cathodique qui...