Locarno, entre polémiques et innovation

Aujourd’hui commence le Locarno Film Festival et, comme d’habitude, des polémiques toutes tessinoises sont aussi à l’ordre du jour. Cette année, c’est le choix de changer radicalement les lieux de rassemblement et l’augmentation des prix des boissons qui ont fait parler. On attend vivement les polémiques sur les choix souvent provocateurs de la programmation pour savoir jusqu’à quel point peut aller la cohabitation, qui dure désormais 72 ans, entre un Festival International, souvent élitiste mais toujours indépendant, et une classe politique de plus en plus à droite et moralisatrice.

La grande nouveauté de cette année est le changement sur le plan de la direction artistique. Lili Hinstin a pris la relève de Carlo Chatrian, nommé à son tour comme directeur artistique du Festival International du Film de Berlin.

Un choix au féminin qui semble tout de suite payer, avec la proposition novatrice de créer des installations pour la vision de projections en VR (réalité virtuelle), qui touchent le thème du féminisme. Une proposition doublement actuelle, vue la contemporanéité des thèmes de l’émancipation des femmes et du changement de l’industrie cinématographique vers un monde de plus en plus interactif.

Le Festival de Locarno cherche clairement à avoir un regard perspectif, mais ne perd pas son ancrage dans les racines du cinéma suisse. Avec comme exemple la projection prévue sur la Piazza Grande du film Lettre à Freddy Buache du grand réalisateur français Jean-Luc Godard. Buache, décédé le 28 mai, est considéré le père intransigeant du cinéma suisse, président de la cinémathèque suisse de Lausanne entre 1951 et 1996, il a été aussi directeur artistique du Festival de Locarno entre 1967 et 1970.

Sur le plan national, les films suisses les plus intéressants au programme sont sûrement All Inclusive de Corina Schwingruber Ilic, film étrenné à Venise et qui propose une critique acerbe des vacances de masse à travers des tournages réalisés au cours de croisières. Mais il y a aussi le gros succès suisse de 2018, Immer und Ewig et deux films sur la vie et les conflits familiales, notamment durant l’adolescence: Where we belong de Jacqueline Zünd et Wir Eltern de Eric Bergkraut.

Dans le concours international, on trouve comme toujours des long-métrages des différents coins du monde, avec une liste de films souvent éclectiques et surprenants.

La jury internationale, dirigé par la réalisatrice Catherine Breillat, aura donc la difficile tâche de décider qui lèvera cette année le convoité Pardo d’oro.

Le Locarno Film Festival, programme en main, promet donc de bonnes choses, mais, comme toujours, tout dépendra de l’imprévisible météo, maitre d’œuvre pour garantir l’ambiance sur l’immense Piazza Grande.