Alain Bringolf nous a quittés

Alain Bringolf, collaborateur assidu et émérite de Gauchebdo, ancien conseiller communal de La Chaux-de-Fonds durant 18 ans, député neuchâtelois durant 36 ans, nous a quittés ce 26 août.

“Alain Bringolf a milité jusqu’à ses derniers instants pour un monde meilleur, une justice sociale et un plus grand respect des relations de l’être humain avec la nature”, relève le POP dans un communiqué. “Toujours présent au POP, dans les bons moments comme dans les moins bons, Alain Bringolf s’est battu jusqu’au bout pour ses convictions. Le POP ne peut que se féliciter d’avoir connu en Alain une si belle personne, à la fois assidue et bienveillante. Aucun mot n’est assez fort pour exprimer notre reconnaissance à Alain et à son entourage, d’avoir partagé tant à nos côtés”, souligne encore Julien Gressot, membre du parti neuchâtelois. Un phare s’est éteint. Un hommage sera publié dans notre prochain numéro.