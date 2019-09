Je t’aime moi non plus

Comédie française décalée et absurde, Perdrix est le premier long-métrage d’Erwan Le Duc. Du coup de foudre, la fable s’essaye à rejouer et déjouer les codes. De manière tour à tour attendue et surprenante plutôt que de renouveler de fond en comble l’histoire sempiternelle d’un d’une femme et d’un homme que tout ce qui sépare...