L’humanité en ses multiples jardins

La nature nous relie les uns aux autres et à l’ensemble du vivant. Depuis une décennie, le photographe autodidacte Mario Del Curto, 64 ans, arpente les routes des cinq continents. Comment jardins et plantes façonnent-ils nos modes de vie et de penser, d’agir et notre quête d’hégémonie ou de partage? Mettant en valeur l’expérience d’une...