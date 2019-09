A Fukushima, la pêche n’a plus rien de miraculeux

Bientôt, les hirame sécheront. Suspendu par la queue, ce poisson plat, proche du turbot, fait le régal des gourmets japonais l’hiver venu. Marinée dans la sauce soja, sa chair tendre se resserre et se vide de son eau. Pêché au large de la préfecture de Fukushima, il est réputé pour être un mets des plus raffinés mais ne trouve plus preneur. Huit ans après le séisme de magnitude 9 et le tsunami qui ravagèrent près de 600 kilomètres de côte, entraînèrent la mort et la disparition de 18’079 personnes et engendrèrent 80 % de rejets radioactifs dans l’océan, la région peine toujours à panser ses plaies.

Tous ont les yeux tournés vers le verdict, attendu cette semaine, du procès des anciens dirigeants de Tepco, la société exploitante de la centrale de Fukushima Daiichi. Mais l’annonce, il y a une semaine, par le ministre de l’Environnement Yoshiaki Harada – limogé depuis – du rejet par dilution d’un million de mètres cubes d’eau radioactive dans l’océan a provoqué l’ire des marins.

Remettre l’industrie sur pied

L’hypothèse à l’étude depuis des années est privilégiée pour son coût : il faudrait ainsi sept ans et quatre mois pour se débarrasser des eaux polluées dans l’océan, pour un coût évalué à 3,4 milliards de yens (28 millions d’euros), quand les autres techniques coûteraient de dix à cent fois plus pour une durée allant de huit à treize ans. «Nous nous opposons fermement à tout projet de rejet d’eau dans la mer!» tempête toutefois Tetsu Nozaki, président de la fédération des coopératives de pêche de la préfecture de Fukushima. Ces huit dernières années, les pêcheurs de la région ont en effet tenté de remettre l’industrie sur pied. L’an dernier, leurs prises ne représentaient toujours que 16% des niveaux d’avant 2011.

En dépit de tests sanitaires méticuleux, les Japonais ne veulent plus du poisson de Fukushima dans leurs assiettes. «Dans d’autres régions du pays, on demande aux candidats à l’embauche venus de Fukushima de présenter des certificats d’examen de la thyroïde. Ailleurs, des mariages ont été annulés… Si on traite les humains ainsi, je vous laisse imaginer pour le poisson ou les légumes ! Nous souffrons de notre réputation», déplorait déjà Hiromi Murakami, de l’Association des femmes nouvelles du Japon, cinq ans après le drame.

A l’époque, d’aucuns craignaient de voir apparaître une génération de discriminés et de parias, comme le furent en leur temps les hibakusha, les survivants de Hiroshima et de Nagasaki. En 2016, selon les chiffres officiels, 95 % de la pêche testée étaient pourtant considérées comme sains, davantage que dans d’autres zones polluées où les tests restent plus limités.

Le régime strict de contrôle interdit la vente de tout produit contenant plus de 50 becquerels de matière radioactive par kilogramme, un seuil très inférieur à la norme de 100 becquerels appliquée au reste du Japon. «Quand nous attrapons du poisson et que nous l’envoyons au marché de Tokyo, certains ne veulent pas l’acheter», confirme Kazunori Yoshida, directeur de la coopérative de pêche d’Iwaki, à l’AFP.

Avant 2011, les produits de Fukushima jouissaient pourtant d’une réputation sans égale. Pour pallier les pertes liées à la baisse d’activité, pêcheurs et agriculteurs perçoivent des compensations de Tepco et du gouvernement. Pas de quoi satisfaire ces vieux loups de mer, qui savent pertinemment que leurs enfants refuseront de reprendre l’entreprise familiale, leur tour venu. Les chiffres disent l’ampleur de la crise : 3’000 tonnes de poissons sont aujourd’hui pêchées, contre 25’000 avant l’accident. Et les criées locales restent désespérément vides.

La psychose s’est exportée

La fédération des coopératives de pêche de la préfecture de Fukushima fixe néanmoins des objectifs ambitieux pour l’avenir. Au large de Soma, les vingt-trois chalutiers devront augmenter, d’ici à 2024, leurs prises de 61% par rapport au niveau d’avant la catastrophe. Mais le problème semble insoluble : qui achètera le produit de cette pêche si, d’aventure, les eaux contaminées de la centrale sont diluées dans l’océan ? Du fait des migrations des bancs de poissons, la psychose s’est exportée sur les côtes californiennes.

Les thons du Pacifique concentrent désormais des taux de radiocésium dix fois plus élevés qu’avant le tsunami de 2011, selon la revue américaine de l’Académie nationale des sciences (NAS). «D’autres grands animaux marins fortement migrateurs utilisent les eaux autour du Japon et pourraient également transporter des radionucléides dérivés de Fukushima vers des régions éloignées des océans du Pacifique Nord et Sud», note la NAS.

Il y a deux ans, l’université de Victoria (UVic) au Canada avait déjà relevé des traces de césium 134, l’empreinte isotope de Fukushima, dans des saumons de Colombie-Britannique. «A ce niveau de contamination, il vous faudrait manger 1’000 à 1’500 kilos de saumon durant une très petite période de temps pour augmenter votre dose de radiation, comme peut le faire un simple vol en avion de cinq heures», tempère toutefois l’océanographe Jay Cullen. Le gouvernement japonais a multiplié les campagnes pour inciter à la consommation des produits de Fukushima, mais les données scientifiques ne parviennent pas à améliorer la réputation d’une région désormais marquée au fer rouge.