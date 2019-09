Pénurie de bourses pour les étudiants des HES-SO

Contrairement à une idée reçue, les études sont un travail à plein temps. Cela est tout particulièrement le cas dans les filières proposées par les HES-SO. En effet, dans ces dernières les étudiants doivent valider leurs cursus par des expériences professionnelles, qui sont rarement bien rémunérées. Dans un contexte de vie chère comme l’est celui de Genève, il est donc spécialement difficile pour les personnes empruntant ces filières d’obtenir des conditions permettant de suivre une formation. Cela pose la question des bourses comme «principe démocratique», visant «à permettre à tout.te.s d’avoir accès à une formation».

Pour Gahla, secrétaire à la CUAE, faîtière des associations étudiantes genevoises et syndicat étudiant, «ce principe se trouve aujourd’hui entravé».

En effet, depuis juin dernier, le fond dédié aux bourses pour des HES-SO est épuisé. Celui-ci consiste en une enveloppe de 500’000 francs par année civile. Il est distribué aux étudiants non éligibles aux bourses cantonales, des personnes bien souvent en grande précarité.

Cette situation était inéluctable, selon la CUAE, puisque le fonds n’a suivi ni l’augmentation du nombre d’étudiants, ni l’augmentation des demandes. Pour la faîtière, «il est du devoir de la direction des HES-SO de trouver une solution pour ne pas péjorer davantage les étudiants déjà précarisés». Pourtant, à la veille de la rentrée, «aucune directive claire ou information sûre ne sont parvenues aux étudiants».

Cette situation pourrait être préjudiciable, en cette période de rentrée, moment où les étudiants organisent leur année et préparent leur budget. Pour Jessica, membre de l’association d’étudiants de la Haute Ecole de travail social, «il est nécessaire que la direction des HES-SO comprenne l’ampleur des enjeux pour la communauté étudiante et trouve au plus vite une solution dans la durée pour que les étudiants n’aient plus à revivre une rentrée scolaire dans des conditions incertaines», explique-t-elle. «Il est nécessaire d’engager un dialogue avec les différents acteurs afin de trouver une solution pérenne à l’augmentation des demandes de bourses afin que cette situation ne se reproduise plus à l’avenir et que les solutions de bricolage ne deviennent pas une habitude», complète une autre étudiante, Gahla