Une Guingette réussie à Lausanne

Le POP était en fête samedi 14 septembre sur la place de la Cathédrale. Mais il célébrait aussi son propre anniversaire. Une plaque commémorative a été posée devant l’ancien café des Lauriers, dans le quartier de la Pontaise à Lausanne. C’est à cette endroit que naquit clandestinement le Parti Ouvrier et Populaire vaudois en 1943, autour d’un repas tripes. Ce même repas a été servi pendant la fête. Socialistes de gauche (les proches de Léon Nicole), d’anciens membres du Parti communiste suisse qui venait d’être interdit et d’autres militants pacifistes, antifascistes s’étaient réunis dans l’arrière salle de ce café.

Durant la cérémonie de commémoration, le conseiller national Denis de la Reussille a appelé à préserver et renforcer les liens entre le parti et les milieux populaires. Les permanences sociales et juridiques que tiennent les membres du POP ou encore le remplissage des déclarations d’impôts ont été cités en exemple. Présidente de l’AVIVO Lausanne et ex-conseillère nationale, Christiane Jaquet-Berger a rappelé le rôle moteur qu’a joué le PST-POP dans les progrès sociaux de ce pays, AVS en prime. Quant à Bernard Borel, actuel candidat au Conseil national et aux Etats, n’a pas caché sa fierté d’être un successeur des anciennes figures de proue du POP, comme André Muret, Fernand Petit ou encore Armand Forel.



Une curieuse habitante du quartier, petite-fille de résistant italien, est venue assister à la cérémonie et a offert un verre de vin rouge aux présents. Et c’est aussi cela, le POP. Un parti populaire et terre à terre, qui ne s’est jamais contenté d’être une secte gauchiste se complaisant dans ses théories.