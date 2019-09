Limitons notre empreinte écologique!

Actuellement, un sommet sur le climat se déroule à l’ONU à New York. Dans le même temps, Angela Merkel a annoncé un plan d’investissement de 100 milliards d’ici 2030 pour lutter contre le changement climatique. Est-ce le début d’une vraie prise de conscience de l’urgence climatique?

Dominique Bourg L’annonce d’Angela Merkel est positive, mais on ne sait pas encore comment elle va réussir à dégager 100 milliards pour le climat. Cette somme permettrait d’engager une partie du chemin, d’achever le tournant énergétique ou de finir de remplacer l’électricité sale issue du charbon et de commencer à mieux isoler tout le parc immobilier allemand.

Mais le monde persiste à ne pas comprendre ce qu’est le changement climatique. En 2018, le GIEC a rappelé la nécessité de limiter la température terrestre à 1,5º – 2° C de plus par rapport à la période préindustrielle d’ici 2050. On est aujourd’hui à 1,1ºC d’augmentation. Le climat est soumis à l’inertie. Les 2° C sont déjà dans les tuyaux et seront atteints à compter de 2040 comme vient encore de le rappeler le grand centre de recherches français, l’IPSL. Les gaz à effet de serre n’expriment pas immédiatement la totalité de leur pouvoir de réchauffement, mais dans le temps avec le déploiement de rétroactions positives.

Face à cette menace, les économistes travaillant pour le GIEC préconisent d’aller vers des émissions négatives. L’idée est de retirer du CO2 de l’atmosphère. L’idée est de produire en masse de l’électricité par de la biomassse. Elle consiste à faire pousser des plantes comme le miscanthus et des arbres à croissance rapide comme le saule, le peuplier ou l’eucalyptus, afin qu’ils captent du CO2. Cette biomasse serait ensuite brûlée dans des centrales thermiques pour produire de l’électricité, le dioxyde de carbone issu de la combustion étant récupéré dans les fumées, puis stocké dans des formations géologiques profondes, sous terre ou sous mer.

Ces solutions devraient être appliquées dans les 10 à 15 ans. Outre leur improbabilité, elles vont entraîner une concurrence sur l’usage des sols, alors même qu’ils sont nécessaires pour la production agricole en face d’une humanité qui aura de plus en plus de peine à se nourrir avec la dégradation des sols et le changement climatique notamment. Ensuite, de telles plantations vont intensifier la destruction de la biodiversité. Détruire le vivant pour sauver le climat n’a pas de sens. A quoi s’ajoute que 30% de l’électricité produite serait allouée à toute cette chaîne et à ce nouveau système industriel.

Dans la rue, les jeunes, qui manifestent, militent pour un changement de système plutôt que de climat. Ce mot d’ordre vous convient-il. Quel système faut-il mettre en place?

Si le climat change fortement, nos sociétés seront soumises à des tensions de moins en moins supportables. La faute en incombe particulièrement à la génération d’après-guerre, qui s’est empiffrée de ressources énergétiques et de consommation sur le compte des générations suivantes, et qui continue à le faire, sans regard critique, tout en injuriant le messager qu’est Greta Thunberg. Continuer sur cette voie est criminel. Ce modèle doit être remis en cause. Au niveau individuel, on doit se chauffer moins, manger beaucoup moins de viande, partager son automobile, renoncer aux déplacements en avion, etc. Il faut réagir face à un état de crise. A l’échelle des États, il faut changer de modèle agricole, accélérer des modes alternatifs d’énergie. C’est d’autant plus nécessaire que les pics d’extraction des énergies fossiles sont déjà atteints.

Peut-il exister un capitalisme vert?

Le capitalisme prône la richesse et la croissance sans limites de l’exploitation de la nature et de l’énergie, en pleine contradiction avec les limites de la planète. Mais s’il faut attendre la fin du capitalisme, on n’est pas rendus. Il faut aller vers une économie permacirculaire, avec comme objectif de produire moins de biens et de services, mais orientés vers la satisfaction des besoins fondamentaux et vers la durée, tout en limitant fortement la surconsommation et le gaspillage. L’idée étant de revenir à une empreinte écologique d’une planète. Ce qui implique une économie sociale et solidaire ou le recours à la permaculture.

Dans quelle mesure les multinationales ont leur part de culpabilité dans ce changement climatique?

Le commerce n’est pas problématique en soi. Il fait partie de l’histoire humaine, sur la basse des avantages comparatifs de chaque pays, théorisé par l’économiste anglais, David Ricardo Ce qui est problématique réside dans le modèle économique mis en place depuis les années 90, où la Terre est vue comme un atelier global et où tout est mis en concurrence. Aujourd’hui, un jeans fait deux fois le tour de la planète avant d’arriver dans les magasins. Cela contribue à accroître massivement les émissions de gaz à effet de serre et la destruction de la biodiversité.