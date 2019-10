«Cabaret» avec vue sur les camps

Berlin, 1930: le Kit Kat Club, lieu d’amours bisexuelles et libertaires, où se presse une cliente interlope pour découvrir Sally Bowles, juvénile danseuse et chanteuse. Au-dehors c’est la montée du nazisme. En contrepoint, les amours de cette artiste de cabaret et d’un jeune écrivain anglais chez une logeuse cantatrice. Bientôt l’horreur.

En phase avec les années sombres



Fruit du livret de Joe Masteroff sur des paroles de Fred Ebb et une musique de John Kander, Cabaret ne lasse pas de fasciner et d’intriguer. Le film de Bob Fosse est aussi inspiré du spectacle créé à Broadway en 1966 qui était lui-même une adaptation du roman Adieu à Berlin de Christopher Isherwood et de la pièce, I Am a Camera de John Van Druten. Une pièce que son auteur a écrite en 1951 d’après Sally Bowles, un récit que Christopher Isherwood avait publié en 1937. «Je suis une caméra braquée, absolument passive, qui enregistre et ne pense pas». Voilà comment se définit Christopher Isherwood, «Herr Issyvoo» pour sa logeuse berlinoise Fräulein Schroeder envoutée par l’auteur du roman et narrateur des quelques récits que comprend l’ouvrage écrit. Toujours sans prendre parti ni juger.

Interprété par les instrumentistes de la Haute école genevoise de musique (HEM), les chanteurs de la HEM et de son équivalent lausannois, le Cabaret de Daniel Esteve (mise en scène, scénographie et chorégraphie), Marcin Habela à la direction artistique et Christophe Fossemalle pour la direction musicale débute et s’achève par l’évocation des camps nuit et brouillard. Toute la déportation est contenue par ces rumeurs de trains, fumerolles génocidaires, silhouettes de dos portant valises au seuil de l’univers concentrationnaire, fichées dans la porte arrière béante du Théâtre du Galpon.

En 1933, Joseph Goebbels à la tête du ministère de l’Education du peuple et de la Propagande fera fermer les derniers cabarets allemands, jugés décadents. De nombreux artistes seront assassinés ou déportés. A main gauche du plateau, les danseuses et prostituées intermittentes du cabaret berlinois sont allongées sur des couches de fortune étagées de sinistre mémoire. On songe au camp de Dachau ouvert dès 1933 et qui exterminera communistes, tsiganes puis juifs.

Isadora Duncan, la révolutionnaire



La production privilégie aussi l’émotion au sens large du terme comme source du mouvement. Ainsi cette médusante chorégraphie des voiles toute droit sortie de l’imaginaire d’Isadora Duncan, baignée d’une lumière nocturne violacée. La chorégraphe et danseuse américaine fut une révolutionnaire dans l’âme invitée à fonder une école de danse à Moscou en 1921 avant de quitter le pays trois plus tard, épuisée par la dureté des conditions de vie dans une Russie ensanglantée. Elle n’a jamais dissocié la danse de la vie. «Mon voile est rouge, je le suis aussi», disait-elle. L’artiste croyait en l’émancipation de la femme, et de la danse en tant que force radicale capable de transformer le monde et de changer la vie.

Elle affirmait encore: «Je suis dégoûtée du théâtre moderne qui ressemble davantage à un lieu de prostitution qu’à un temple de l’art: les artistes, qui devraient y occuper la place de grands prêtres, sont réduits à des manèges de boutiquiers pour vendre leurs larmes et leur âme à tant la soirée. Je veux danser pour les masses, pour les travailleurs qui ont besoin de mon art et n’ont jamais eu assez d’argent pour venir me voir.» Mêlant le cabaret au bouge, où les artistes sont littéralement obligés de se prostituer pour survivre, la mise en scène forme un commentaire et un prolongement singulièrement pertinents aux propos d’Isadora Duncan.

Ambiguïtés

Fidèle à l’esprit du film de Bob Fosse mêlant érotisme et burlesque, lui ajoutant une dimension ouvertement mortifère, ce Cabaret n’oublie pas l’Entertainment d’ensembles dansés tissé de déhanchements sexués, mimographie de mouvements pelviens, scène de coït simulée en théâtre d’ombres avec trans, bi et hétérosexualité déclinée.

Les numéros musicaux sont l’écho stylisé de l’histoire. Le maître de cérémonie en est le commentateur sarcastique, ambigu et in fine tortionnaire, exécutant Sally Bowles sur l’ordre d’un nazi. Ce personnage méphistophélique oblige le mélodrame musical à se dérouler dans une perpétuelle conscience de ses spectateurs dédoublés. Ces derniers sont tantôt témoins des amours contrariés de Sally Bowles, tantôt aux premières loges du cabaret. Les scènes de danse participent à cette étrangeté, le numéro Willkommen, Bienvenue, Welcome aurait pu être une toile d’Otto Dix.

Les traits de bouffon expressionniste du maître de cérémonies mettent déjà mal à l’aise. Ils ne dissimuleront pas longtemps un fond opportuniste embrassant les haines nazies pour survivre puis prospérer. Ne porte-t-il pas béret milicien et pantalon d’inspiration tyrolienne évoquant les Jeunesses hitlériennes? Ne révélera-t-il pas son vrai visage, celui d’un antisémite, en entonnant J’aime une guenon. Dont la dernière phrase tombe tel un couperet, «A mes yeux, elle n’a pas l’air si juive». Son «amie » est jouée par un homme en costume traditionnel de serveuse de fête de la bière.

Ce maître des marionnettes scéniques lui arrache alors violemment sa perruque blonde à tresses. Le désarroi mêlé d’effroi de «sa compagne», maintenant interdite, rejetée et condamnée n’est pas sans rappeler une scène culte des Damnés de Visconti. Un membre des SA, épuisé d’une nuit d’orgie et travesti en danseuse de cabaret, contemple les eaux noires et brumeuse du lac. Surgiront bientôt, dans le film, les SS pour le massacre de la Nuit des longs couteaux de juin 1934 – assassinat d’une centaine de chemises brunes de la SA par les SS, consacrant le soutien du Führer par l’aile conservatrice et bourgeoise de l’Allemagne nazie.

Atmosphère crépusculaire



Cabaret avait, à son époque, bouleversé un genre, la comédie musicale, dont l’écrasante majorité des productions était au service du divertissement chorégraphique et musical sans arrière-pensées politiques ou sociales. Le metteur en scène, scénographe et chorégraphe Daniel Esteve semble avoir suivi les pas du cinéaste et homme de théâtre britannique Sam Mendes (American Beauty, Les Noces rebelles) qui a monté en 1998 et 2011 ce qui est l’un des drames musicaux les plus originaux à ce jour. Où les années folles de l’entre-deux-guerres rejoignent les heures les plus sombres de l’Allemagne sombrant dans la barbarie nazie.

On sort séduit par la conviction de jeunes chanteurs se répartissant les rôles en deux distributions alternées au gré des représentations, une partition musicale dissonante et grinçante serpentant entre le jazz et les compositions de Kurt Weill pour Brecht. Cette musique est jouée par les ensembles musicaux genevois et lausannois enfermés derrière une immense verrière retournant à l’obscurité pour les épisodes intimes de l’hôtel.

La dernière chanson, Life is a cabaret, interprétée par Sally, fait de la vie une scène. Idée chère à Shakespeare et Lope de Vega. Coulé dans un robe courte tunique blanche à la Marilyn, la chanteuse se jette sur le nazi et ex ami de l’écrivain gay et bisexuel britannique en une posture à mi-corps entre la résistance désespérée et la supplique. Dans une veine de cabaret expressionniste à l’allure de fête des revenantes, les Kit Kat Girls, elles, déploient leurs mouvements d’automates en lignes ou triangle. On s’extrait glacé de ce spectacle intense, audacieux et essentiel.

Cabaret s’est joué au Théâtre du Galpon, Genève, du 17 au 29 septembre.