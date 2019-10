Le Vatican se veut plus vert

En octobre, le Vatican réunira près de 300 personnalités – dont 110 évêques latino-américains de Bolivie, du Brésil, de Colombie, d’Équateur, du Pérou et du Venezuela – pour participer au Synode «Amazonie, nouvelles voies pour l’Église et pour une écologie intégrale». Un évènement transcendant pour l’avenir de l’Église, comme l’affirme le penseur et activiste social brésilien Leonardo Boff. Comme il le détaille dans cet entretien exclusif, Boff perçoit dans cette convocation vaticane un renforcement de la position de l’Eglise, face à la question écologique complexe et de plus en plus actuelle. Et, aussi, un espace de réflexion sur les changements significatifs au sein même de l’institution.

Entre le 6 et le 27 octobre, le Synode de l’Amazonie aura lieu à Rome. Quelle est votre vision de l’importance de cette convocation du Vatican ?

Leonardo Boff Je vois cela comme une occasion unique pour le Pape François de susciter les changements que le centre du pouvoir religieux du Vatican n’a jamais pu faire. En premier lieu, il faut souligner le caractère synodal de la réunion, c’est-à-dire que les décisions dépendent de tous les participants, y compris des peuples indigènes. Le texte est clair: il ne s’agit pas de convertir les cultures, mais d’évangéliser les cultures, pour qu’une nouvelle Église naisse, avec un visage autochtone, avec sa sagesse ancestrale, avec ses rites et ses coutumes. Dans ce contexte, il sera débattu de l’opportunité de consacrer au sacerdoce laïc les personnes mariées et indigènes qui vivront avec ces communautés. Il faudra aussi définir un ministère officiel pour les femmes. Certains évêques proposent de ne pas se référer aux «viri probati» (ndr. l’ordination d’hommes mariés d’un certain âge ayant fait leurs preuves au plan humain et pastoral) mais aux «personae probatae» (ndr. qui inclut les hommes et les femmes), avec la possibilité d’un sacerdoce pour les femmes.

Une vision de proximité, d’un chemin commun, renforcée par le fait que ce Synode donne la priorité à l’Amazonie, une région très sensible à l’ensemble des équilibres écologiques planétaires et, aujourd’hui, extrêmement menacée…

Oui… Le Pape a choisi l’Amazonie parce qu’il connaît son importance pour l’équilibre de la Terre et pour la destinée commune Terre-Humanité. L’Amazonie a un rôle décisif pour l’avenir de la vie. C’est pourquoi il a voulu que le Synode se tienne à Rome, pour que toute l’humanité puisse accompagner les discussions et prendre conscience de la grave crise traversée par le système-Terre et le système-Vie.

Le Synode est-il un pas intelligent, «opportuniste», de l’Eglise catholique romaine, face à la gravité de la situation environnementale ou bien s’agit-il, avant tout, d’un moyen de rattraper le temps perdu dans la défense écologique de la terre?