Pétition contre la malbouffe à Lausanne

Après l’annonce de l’ouverture d’un KFC de 900m2 au centre-Ville, une autre chaîne internationale de fast-food s’implante au coeur de Lausanne. Le nouveau Five Guys fera 1300m2.

Face à ce risque de «monoculture culinaire», une pétition, qui a déjà recueilli 3’200 signatures, avait été lancée par le militant popiste Joaquim Manzoni. Elle a été remise au Conseil communal de la capitale vaudoise ce jeudi. En préambule, le texte rappelle que la ville de Lausanne «est reconnue pour sa politique alimentaire qui promeut activement la qualité nutritionnelle et la proximité des mets servis , luttant contre le gaspillage alimentaire».

Il exige, dans un second temps, que le conseil communal fasse son possible pour préserver le travail des restaurateurs locaux et «empêche le développement, sur le territoire communal, de chaînes internationales de restauration rapide aux qualités culinaires déplorables pour la santé publique, tout en mettant en œuvre des mesures pour réguler et limiter leur installation sur le territoire de la commune de Lausanne (en modifiant, par exemple, le Plan partiel d’affectation communal».