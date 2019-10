Droits LGBT, où en sommes-nous?

La Fédération LGBT genevoise, qui regroupe les collectifs 360, Dialogai, Lestime, Parents d’homos et Think Out, a souhaité amener les 180 candidat.e.s genevois.es à s’exprimer «personnellement» sur plusieurs thèmes touchants la communauté LGBT. Pour ce faire, elle leur a envoyé un questionnaire en ligne autour de thèmes: l’introduction de l’homophobie et de la transphobie dans...