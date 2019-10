Le meilleur des mondes

Pendant une toute année, Patric Jean s’est immergé dans la vie d’un grand centre commercial français. Cette plongée, sans commentaires, dans un temple du capitalisme où tout est pensé pour nous faire consommer, nous amène à la rencontre des petites mains qui, derrière le rideau, soutiennent l’illusion du «monde parfait».

De l’hôtesse d’accueil répétant mécaniquement la création de cartes de fidélité, à la femme de ménage, dont les journées, en coupé, débutent à 05h pour se terminer à 20h, le spectateur ne peut échapper à la violence sociale derrière le spectacle marchand.

Entrecoupé par le rythme entêtant du compteur des visiteurs du jour, on y entend le directeur du centre reconnaître que son rôle, à lui, «c’est de livrer le client, prêt à consommer» sans que cela se voie. Ces consommateurs, qu’il livre aux enseignes, on les découvre également. Du retraité arpentant quotidiennement les couloirs à la recherche des bises de ces vendeuses préférées, aux ados en déshérence, se rendant compte qu’ils viennent «pour se frustrer» devant ces choses qu’ils ne peuvent avoir, on prend conscience de la grande peur de notre époque, la solitude.

L’insécurité, autre crainte contemporaine, pousse ces badauds à se réfugier dans ce «meilleur des mondes», où les agents de sécurité veillent au grain, sur tous ceux qui pourraient inquiéter ces clients devenus aussi produits. En somme, ce documentaire propose de mettre bas les masques de l’idéal capitaliste, où tout a une valeur marchande, pour apercevoir une dystopie digne d’Aldous Huxley ou de George A. Romero.

Documentaire Le Monde parfait, disponible sur la plateforme Arte.tv