Le monde submergé par la gangrène de l’extractivisme

Ouvrage volumineux et fortement documenté, le livre d’Anna Bednik perce à jour un phénomène qui se répand à l’échelle mondiale, «en avançant toujours plus vite et plus loin» et qui contribue à renforcer la catastrophe écologique mondiale: l’extractivisme. Défini par le chercheur uruguayen Eduard Gudynas comme un modèle massif d’extraction des ressources naturelles peu transformées,...