Un appel à des «profs transformateurs»

N’autre école publique (NAEP) est une association sans but lucratif, politiquement neutre et confessionnellement indépendante dont le but est de promouvoir des pratiques enseignantes innovantes, alternatives et critiques centrées sur les besoins de l’enfant, sur une éducation pour la paix et pour un développement durable. L’association regroupe des membres du personnel travaillant dans les écoles publiques...