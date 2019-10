Des histoires qui se déroulent en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale

Nous avions aimé les précédents romans de Frédéric Lamoth, médecin et écrivain. Sa dernière publication en date est un recueil de nouvelles. Nous n’hésiterons pas à dire qu’il s’agit d’un petit chefd’œuvre. Ces récits ont en commun le fait de tous se dérouler en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci constitue la toile de fond de cinq histoires fort tristes, où la mort est singulièrement présente.

Ce sont des pseudo «mémoires» écrits par des locuteurs différents, hommes ou femmes. Le premier de ces récits se déroule en partie dans les salles du Montreux Palace en 1932. Frédéric Lamoth a su particulièrement bien saisir l’atmosphère feutrée de cet hôtel de luxe, qui rappelle un peu celle de La Montagne magique de Thomas Mann. La langue en est d’ailleurs élégante, et peut faire songer aussi à celle de Jacques Mercanton. La seconde histoire est un drame stupide, aboutissant à la mort d’un soldat, lors de la Mob, sur les hauts enneigés de Gondo.

Plus loin, nous voici au moment de la Landi, l’Exposition nationale suisse de Zurich en 1939. Et à Berne va se jouer une tragédie qui secouera une jeune mariée. On retrouvera aussi, à travers ces récits, le survol de la Suisse par des bombardiers américains et anglais, dont l’un va s’écraser contre les parois du Grammont, ainsi que le massacre de Saint-Gingolph en juillet 1944.

Puis l’auteur se met dans la peau du lieutenant étasunien Neil Craven, forcé à atterrir en Suisse avec son bombardier B-17. A la grande Histoire va se mêler un petit drame personnel. L’histoire suivante met en scène deux grands chefs d’orchestre allemands qui se sont compromis avec le IIIe Reich: Rudolf Furtwängler et surtout Herbert von Karajan. L’écriture de Lamoth est au diapason – c’est le cas de le dire – de la musique.

L’ensemble de ces récits, qui appartiennent à la fois à l’Histoire qui est en train de mettre le monde à feu et à sang, et à la quiétude pourtant menacée d’une Suisse à l’abri de la grande tragédie, se joue sur une note intimiste et s’apparente à la musique de chambre. Une très belle réussite littéraire!

Frédéric Lamoth, Le Cristal de nos nuits. Mémoires, Orbe, Bernard Campiche Editeur, 2019, 132 p.