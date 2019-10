Egalité salariale maintenant!

Depuis lundi, nos concitoyennes travaillent gratuitement! Ce «scandale» a été dénoncé par une action de tractage dans le canton du Collectif genevois pour la Grève féministe.«La grève des femmes du 14 juin 2019 a été la plus grande mobilisation politique de Suisse depuis la grève générale, il y a plus de 100 ans», rappelle-t-il. Cette grève historique n’est pourtant «qu’un début» pour le collectif. Qui appelle les employeurs et les autorités publiques à passer à l’action et à cesser «la discrimination salariale».

En effet, sur le plan statistique, les femmes gagnent environ 20% de moins que les hommes. Cet écart, étalé sur une année, revient à dire qu’en regard des hommes, elles ne gagnent rien pendant 71.5 jours, soit à partir de lundi. A cela, le collectif ajoute que «toute l’année et dans le monde entier, les femmes effectuent la plus grande partie du travail non rémunéré».