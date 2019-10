La Cinémathèque suisse, un sanctuaire pour les films

Outre les films de fiction et ceux du genre estampillé «cinéma du réel» ou «documentaire» (85’000 titres au total), la Cinémathèque suisse conserve des milliers d’heures de documents filmés – Ciné-journal suisse (1940-1975), œuvres d’amateurs, films de commande et publicitaires… L’institution travaille notamment en étroite collaboration avec l’Université de Lausanne, avec laquelle elle mène plusieurs projets de recherche scientifiques et partage une plateforme. Après plusieurs années d’édification, le Centre de recherche et d’archivage de Penthaz s’est concrétisé en août dernier au service du septième art et de sa mémoire.

Fondée en 1948 à Lausanne par Freddy Buache, son pionnier disparu le 28 mai dernier à l’âge de 94 ans, la Cinémathèque collectionne aussi affiches (500’000), photos (2.5 millions), livres (26’000) scénarios (10’000), dossiers documentaires (240’000) et appareils anciens (2’000). Sa fonction? Préserver l’essentiel de la production audiovisuelle en Suisse, selon la loi sur le cinéma de 1963 qui «voit la Confédération soutenir clairement le cinéma au niveau fédéral.

Conservation et restauration

L’ouverture de Penthaz est symboliquement un moment-clé dans le respect et la défense du patrimoine cinématographique, s’agissant du premier édifice construit par la Confédération pour le cinéma», souligne le directeur de la Cinémathèque, Frédéric Maire. Pour les films, il précise: «Nous conservons des copies et des négatifs sur pellicules, tous formats confondus, des bande vidéo et, aujourd’hui, ce que l’on pourrait appeler des négatifs numériques sur des bandes LTO (Linear Tape-Open, technique de stockage surs bande magnétique ouvert, ndr). Les fichiers archivés aujourd’hui sont ainsi préservés. Mais nous n’avons aucune garantie que cette typologie d’éléments soit lisible dans plusieurs décennies. Or chaque évolution d’un fichier de son standard d’origine à un nouveau implique une transformation avec des risques potentiels de corruption ou d’endommager l’œuvre.»

L’idée actuelle est de garder le fichier orignal ainsi que les machines permettant de les lire. L’intervention sur le fichier numérisé du film d’époque ouvre ainsi la voie à une restauration digitale, «une similitude la plus grande possible avec les copies d’exploitation natives, les couleurs et sons initiaux.» Et même en mieux que des copies argentiques souvent fort usagées et rayées.

Accès conditionnel et public

Aux yeux du directeur du lieu, pour l’heure «l’accès aux archives est limité aux personnes dûment référencées, déclinant leur identité, comme cela se pratique à la National LIbrary ou dans une bibliothèque.» Certaines archives non numérisées ne sont consultables qu’à Penthaz alors que d’autres, numérisées, commencent à être accessibles sur le net moyennant mot de passe et identification préalable. Une interface en cours d’élaboration permettra à terme une accessibilité «plus large» sur la toile, qui est aussi contingente aux droits d’auteurs.

Le meilleur moyen de découvrir les films reste donc leur projection publique lors de rétrospectives. Ainsi le focus consacré à la réalisatrice et productrice genevoise Patricia Plattner décédée en 2016. Soit huit films qu’elle a sortis entre 1986 et 2009, mêlant fictions et documentaires projetés en ce mois d’octobre. «Un seul temps existe, le temps de la rencontre», aimait à dire le cinéaste français Alain Resnais. Toute l’oeuvre de Patricia Plattner tient dans cette phrase et le déplacement, le voyage. Ainsi la comédie sentimentale intimiste douce-amère Piano Panier ou la recherche de l’Équateur infuse ses sachets de petits bonheurs et malheurs à une période de leur vie où deux jeunes femmes doivent faire des choix. Parfois jusqu’au vertige. Autour d’une passion commune pour un soap-opéra télévisé: Le Ranch de l’Amour, deux femmes de générations contrastées disent leur désarroi et leur volonté de poétiser un quotidien désenchanté.

A propos de la réalisatrice, Frédéric Maire écrit dans un éditorial: «Très active dans le milieu du cinéma, ses commissions, ses syndicats, ses associations, Patricia Plattner était toujours présente pour donner de la voix quand il le fallait, pour défendre le cinéma d’ici». Une mission que se donne aussi la Cinémathèque en présentant notamment les réalisations de jeunes cinéastes suisses, des coproductions helvétiques et les films de diplôme des élèves de l’Ecole cantonale des Beaux-arts.

Bertrand Tappolet

Cinémathèque suisse. Casino de Montbenon. 3 Allée Ernest-Ansermet, Lausanne. Rens.: www.cinematheque.ch