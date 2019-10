Les cris du corps révolté d’Ann O’Aro

A l’instar de son recueil poétique, Cantique de la meute abordant notamment l’inceste, pandémie qui ravage l’île de La Réunion depuis des décennies, le travail musical d’Ann O’Aro, 28 ans, signe une reconquête résiliente à l’issue incertaine sur le trauma vécu.

«J’enfante de ma douleur les cataplasmes des mots qui dorment», écrit-elle pour son titre Viscères. Elle fut violée par son père qui se suicida à ses quinze ans. Elle pose des textes crus fouillant la folie, le cri et la vie confisquée par les abus.

Sobrement intitulé Ann O’aro, son premier album se révèle hypnotiquement percussif. «C’est la pulsation intrinsèque du maloya, son essence. N’est-ce pas une base rythmique chaloupée insufflée par un ou plusieurs tambours, djembés et de petits instruments rythmiques et mélodiques? A l’image d’un Danyel Waro changeant de style suivant les époques, il existe cette liberté de réinventer continûment, à sa façon, cette musique traditionnelle. Ceci pour paradoxalement ou non, le sauvegarder», explique l’artiste en entretien. Musique ancestrale dont l’évolution recoupe l’his

toire de l’esclavage à La Réunion, le maloya a eu un versant protestataire notamment dans les années 50 et 60 avec le Parti communiste réunionnais. D’une autre manière, mes textes mêlent intime, politique et social.

Douleurs et sidérations

Je t’éjacule, je te liane, l’enfant que tu incestues, entend-on. Réinventée, la langue débondée, organique est triturée, malaxée dans le sillage d’un Artaud. En concert, la chanteuse recourt au créole métissé de français servent à merveille des images éruptives, poétiques.

Accompagnés d’une danse lancinante, les textes viennent des tréfonds d’un corps qui se coule dans le double mouvement d’une ingurgitation-régurgitation continuelle d’un acte douloureux. Celui-ci fait la jeune artiste autant qu’il la mine et la fragmente.

Dans cette histoire tourmentée, qui tente de réconcilier la plaie et le couteau, la Réunionnaise se souvient des arts martiaux pratiqués. Cette manière de puiser, dans le corps de l’adversaire, la force soustraite à des «états du corps pillé, déshumanisé.» Le mouvement est lent et les images s’impressionnent par flashs indélébiles dans l’esprit de l’auditeur. Certains titres rendent parfaitement l’état de sidération mêlant choc et incapacité à retenir quoi que ce soit lors des «ravinages» du corps de la fille par le père.

Par une écriture viscérale et une voix évoquant les grandes figures féminines du blues, jazz et gospel, telles Bessie Smith, Dinah Washington, Billy Holliday et Nina Simone par cette volonté de poser un baume sur les cicatrices de la vie vécue comme un art brut, l’artiste creuse un sillon singulier.

Victime écran n’est pourtant pas un destin pour celle qui aligne les rythmes obsédants jusqu’au vertige des sens. «Ce qu’il me reste du père meurtrier, c’est de parler pour lui, de son point de vue fantasmé par mes névroses, de me mettre à sa place, de devenir lui.»

Voici une recréation vertigineuse du corps paternel, qui s’inscrit au cœur d’un processus de résilience, de réappropriation démiurgique de la violence subie.

Anne-Gaëlle Hoarau, Ann O’aro, Cobalt, Buda Musique.Rens.: www.labelcobalt.com